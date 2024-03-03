Р. Ротенберг — о «Торпедо»: у них там какая-то специальная малина, они бегут очень быстро

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил высокую скорость хоккеистов «Торпедо» (3:2 ОТ, 1-1) после завершения второй встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Ожидали такой игры. Быстрая команда. Вы знаете, что у них там какая-то специальная малина, они бегут очень быстро, поэтому ожидали непростой игры. Так и получилось. У «Торпедо» было много моментов в меньшинстве? Я же говорю, специальная малина! Просто очень быстрые ребята. Это всё серьёзно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, после этой игры серия переезжает в Нижний Новгород. Следующая встреча между командами состоится на стадионе «Нагорный» во вторник, 5 марта. Начало – в 19:30 мск.