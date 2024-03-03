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«Без комментариев». Ларионов — о словах Ротенберга про провокации «Торпедо»

«Без комментариев». Ларионов — о словах Ротенберга про провокации «Торпедо»
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от санкт-петербургского СКА (2:3 ОТ, 1-1) ответил на слова наставника армейцев Романа Ротенберга после прошлой игры.

«Я не комментирую тренеров соперников, поэтому здесь мне нечего сказать. Без комментариев», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, после поражения в первом матче серии со счётом 2:5 Роман Ротенберг заявил, что его подопечным не следует вестись на провокации, так как у «Торпедо» «больше ничего и нет».

После сегодняшней встречи серия переезжает в Нижний Новгород. Следующий матч между командами состоится на стадионе «Нагорный» во вторник, 5 марта. Начало – в 19:30 мск.

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