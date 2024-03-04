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Передача Гаврикова помогла «Кингз» обыграть «Нью-Джерси»

Передача Гаврикова помогла «Кингз» обыграть «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хишир) – 00:15     1:1 Дано (Фиала, Гавриков) – 07:56     2:1 Лаферрье (Дюбуа) – 14:49     3:1 Дано (Рой, Мур) – 32:23     4:1 Фиала (Копитар, Даути) – 32:57 (pp)     5:1 Дано (Мур, Фиала) – 57:47    

В составе победителей хет-трик оформил Филлип Дано и ещё по разу забивали Алекс Лаферрье и Кевин Фиала. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Единственный гол за «Нью-Джерси» забил Тимо Майер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Кингз» одержали вторую победу подряд. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпели третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Кингз» встретятся с «Ванкувер Кэнакс», а «Нью-Джерси» сыграет с «Флоридой Пантерз».

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