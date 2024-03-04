Передача Гаврикова помогла «Кингз» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей хет-трик оформил Филлип Дано и ещё по разу забивали Алекс Лаферрье и Кевин Фиала. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Единственный гол за «Нью-Джерси» забил Тимо Майер.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Таким образом, «Кингз» одержали вторую победу подряд. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпели третье поражение за последние четыре матча.
В следующем матче «Кингз» встретятся с «Ванкувер Кэнакс», а «Нью-Джерси» сыграет с «Флоридой Пантерз».
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