Передача Гаврикова помогла «Кингз» обыграть «Нью-Джерси»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил Филлип Дано и ещё по разу забивали Алекс Лаферрье и Кевин Фиала. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Единственный гол за «Нью-Джерси» забил Тимо Майер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Кингз» одержали вторую победу подряд. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпели третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Кингз» встретятся с «Ванкувер Кэнакс», а «Нью-Джерси» сыграет с «Флоридой Пантерз».