Капризов повторил рекорд всех времён в истории «Уайлд»
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В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» (4:3).
Главным героем встречи стал российский нападающий хозяев Кирилл Капризов, отметившийся тремя заброшенными шайбами.
Таким образом, этот хет-трик стал уже третьим в исполнении россиянина в нынешнем сезоне. Капризов повторил рекорд «Уайлд» всех времён по количеству хет-триков в пределах одного сезона. Ранее это делали Мариан Габорик (три в сезоне-2002/2003) и Зак Паризе (три в сезоне-2015/2016).
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Капризова 66 (29+37) очков в 55 матчах.
«Миннесота» прервала серию из трёх поражений кряду, набрала 64 очка и занимает шестое место в Центральном дивизионе.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp) 0:2 Штурм – 24:56 (sh) 1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp) 2:2 Капризов (Шоу) – 27:01 2:3 Дюклер – 40:23 3:3 Капризов (Болди) – 42:38 4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01
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