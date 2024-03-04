Капризов повторил рекорд всех времён в истории «Уайлд»

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» (4:3).

Главным героем встречи стал российский нападающий хозяев Кирилл Капризов, отметившийся тремя заброшенными шайбами.

Таким образом, этот хет-трик стал уже третьим в исполнении россиянина в нынешнем сезоне. Капризов повторил рекорд «Уайлд» всех времён по количеству хет-триков в пределах одного сезона. Ранее это делали Мариан Габорик (три в сезоне-2002/2003) и Зак Паризе (три в сезоне-2015/2016).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 26-летнего Капризова 66 (29+37) очков в 55 матчах.

«Миннесота» прервала серию из трёх поражений кряду, набрала 64 очка и занимает шестое место в Центральном дивизионе.