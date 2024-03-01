Капризов высказался о контракте Хуснутдинова с «Миннесотой»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал контракт форварда Марата Хуснутдинова с клубом.

«Я думаю, это хорошо, что он просто приедет, встретится с ребятами. Конечно, для него всё это в новинку. Я знаю это по себе, когда ты только приезжаешь, здесь всё другое. В России у нас примерно три игры в неделю.

Здесь же всегда игры, игры, игры. Что касается Марата, я не знаю, начнёт ли он играть сразу или нет. Но он может многому научиться у ребят, у команды и тренерского штаба, встретиться со всеми. И когда в следующем году он приедет в тренировочный лагерь, ему уже будет легко. Он уже будет знать всех и просто сосредоточится на хоккее», — приводит слова Капризова The Athletic.