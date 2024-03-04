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Передача Никиты Задорова помогла «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

Передача Никиты Задорова помогла «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
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Сегодня, 4 марта, «Анахайм Дакс» на своей площадке уступил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершилась со счётом 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

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В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметился Алекс Киллорн. Ассистировали ему Макс Джонс и Урхо Вааканайнен. У «Ванкувер Кэнакс» забрасывали голы Нильс Хёгландер с передач Куинна Хьюза и Филипа Гронека и Конор Гарланд, которому ассистировали Никита Задоров и Джей Ти Миллер.

После 61 матчей «Анахайм» занимает 14-е место в Западной конференции с 47 очками. «Ванкувер» расположился на первой строчке той же конференции, набрав 85 очков в 63 играх.

Следующий матч «Анахайм» проведёт дома с командой «Оттава Сенаторз». «Ванкувер Кэнакс» на выезде сойдётся с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Хьюз, Гронек) – 01:37     1:1 Киллорн (Джонс, Вааканайнен) – 04:15     1:2 Гарланд (Задоров, Миллер) – 23:34    
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