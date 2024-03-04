Известный агент ответил на вопрос, какая команда НХЛ подошла бы Евгению Кузнецову

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев ответил на вопрос, какая команда НХЛ подошла бы нападающему Евгению Кузнецову, который успешно прошёл драфт отказов.

«Какая команда или какой эшелон команд подошёл бы Кузнецову? Здесь любое развитие событий будет полезно для Евгения. Сам вопрос несколько неверен, потому что необходимо смотреть глубже в происходящее. А «глубже смотреть в происходящее» значит, что человеку нужна помощь иного характера. В первую очередь — найти себя как человека и как хоккеиста для того, чтобы вернуться к тому уровню, который он потенциально может показывать. Очень много вещей в его текущей ситуации зависит от окружения, кто находится рядом с ним, кто даёт ему советы. И также немаловажно, насколько Евгений этим людям доверяет», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.