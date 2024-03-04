«Овечкин чувствует себя чужим в раздевалке». Что в «Вашингтоне» и США говорят о Кузнецове?

2 марта Евгений Кузнецов неожиданно был выставлен на драфт отказов. Эта новость разорвала НХЛ и буквально шокировала многих болельщиков и экспертов. Вчера, 3 марта, нападающий был отправлен в АХЛ.

В Северной Америке начали активно обсуждать тему с Кузнецовым: почему это произошло, что теперь ждёт хоккеиста и клуб? На эти вопросы ответили не только СМИ, но и представители клуба. Что же они сказали?

«Наша совместная история разочаровывает обе стороны»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан подробно ответил на все вопросы по Кузнецову. Как он объяснил выставление Евгения на драфт отказов?

«Прежде всего речь идёт о новом старте для Кузи. Он искал перемен в окружающей среде, и это могло привести в движение процесс, необходимый для достижения этой цели.

У нас есть совместная история, которая продолжается уже некоторое время, и она разочаровывает обе стороны. Для нашей команды это также возможность начать всё заново и попытаться дать ему возможность запустить карьеру в новом клубе с чистого листа.

Лагерь Кузнецова не предоставляет нам подробностей программы или инструкций по уходу, но у него есть определённые вещи, которые он должен выполнить в рамках этой программы, независимо от того, какие они. И если он будет соблюдать эти ограничения, то сможет играть», — сказал Маклеллан.

Евгений Кузнецов Фото: Paul Vernon/AP Photo/ТАСС

А планирует ли клуб выкупать контракт Кузнецова?

«Мы ещё не прошли крайний срок обменов. Поэтому посмотрим, сможем ли мы что-то сделать до этого времени. Вернёмся к вопросу о выкупе контракта после дедлайна», — ответил генменеджер.

Может ли Маклеллан представить ситуацию, в которой Кузнецов снова будет играть за «Вашингтон»?

«Я мог бы, да. Да. Думаю, что ему нужно навести порядок в своей личной жизни — и, на мой взгляд, кое-что исправить с точки зрения игры тоже. Думаю, ему нужно найти тот уровень, на котором он привык играть, спуститься в «Херши» и поработать там или сыграть в другой команде.

Думаю, Кузнецов наводит порядок в своей личной жизни. То же самое и с точки зрения игры — ему необходимо найти тот уровень, на котором он привык выступать. Будь то игра в другом клубе или какие-либо иные изменения, думаю, они сейчас важны для него.

Я не знаю, как он найдёт то, что ему нужно. Но думаю, что для него это важно. А драфт отказов — средство добиться того, чего он хочет», — заключил Маклеллан.

Евгений Кузнецов Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери также не остался в стороне и высказался о ситуации Кузи.

«Я просто сочувствую ему как человеку и надеюсь, что результат будет только лучшим для него, его семьи, детей и жены. Вот на что я надеюсь.

Обращался ли я к команде по поводу Кузнецова? Да, я сделал это. Кузя — тот, кто долгое время был в организации, и многие ребята в нашей раздевалке играли с ним в команде все 11 лет. Я чувствовал, что в долгу перед ним», — сказал Карбери.

«Вполне возможно случайно наступить на грабли»

Официальный сайт «Вашингтона» разобрался с тем, что произошло между Кузнецовым и «Вашингтоном».

«Ситуация с Кузнецовым будет поставлена на паузу. Маклеллан отметил ряд возможностей для команды и центрфорварда в дальнейшем, если его никто не заберёт с драфта отказов. В этом случае «Вашингтон» спустит его в АХЛ в «Херши». Но Маклеллан также заявил, что команда будет готова сохранить его зарплату, чтобы облегчить обмен. Этим летом «Вашингтон» также может выкупить последний год контракта Евгения. В какой-то момент Кузнецов может даже подняться в основу и снова сыграть за «Кэпиталз» — в последних 20 матчах регулярного чемпионата.

Сезон-2017/2018 стал лучшим для россиянина, тогда «Кэпс» выиграли Кубок Стэнли, а хоккеист забил 27 голов и набрал 83 очка в 79 матчах регулярки. Той весной он провёл звёздный плей-офф, забросив дюжину шайб, отдав 20 передач и оформив 32 очка — он был лидером лиги в каждой из двух последних категорий в плей-офф 2018 года.

В частности, той весной Кузнецов забил победный гол в шестой встрече с «Питтсбургом» в овертайме — гол, который выбил «Пингвинз», шедших за третьим Кубком подряд, и вывел «Кэпс» в финал конференции всего лишь в третий раз в истории франшизы», — говорится в сообщении.

Евгений Кузнецов Фото: Julio Cortez/AP Photo/ТАСС

Журналист The Athletic Роб Росси в своих социальных сетях шуткой отреагировал на новости о Кузнецове.

«Сегодня я узнал:

1. «Кузнецов» — серьёзная проблема для автозамены на iPhone;

2. На самом деле, вполне возможно случайно наступить на грабли и получить удар ручкой по голове», — написал Росси.

«Этот вариант избавил бы «Кэпиталз» от оставшейся части контракта Кузнецова»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло разобрался, какие последствия ситуация с Кузнецовым может принести «Вашингтону» в финансовом плане.

«Каковы последствия потолка зарплат для Кузнецова и какие варианты есть у «Кэпиталз»?

Была большая вероятность, что из-за крупного кэпхита на остаток этого сезона и на следующий чемпионат Кузнецова вряд ли заберут с драфта отказов до дедлайна. Отправка Евгения в АХЛ, если он решится на это, сэкономит «Кэпиталз» пропорционально разделённые $ 1,15 млн под потолком зарплат. Это связано с формулировкой коллективного соглашения 2013 года, в которой говорится, что команда получает лишь ограниченную экономию от отправки игрока с односторонним контрактом в АХЛ. Экономия рассчитывается как минимальная зарплата лиги ($ 775 тыс.) плюс $ 375 тыс.

Если Кузнецов не отправится в «Херши», эти сбережения останутся прежними, но команда может решить отстранить Евгения без выплаты заработной платы на время, пока он не будет выступать. Обе стороны также могут попытаться договориться о взаимном расторжении контракта, хотя Кузнецов лишится оставшейся зарплаты, если они пойдут по этому пути.

Однако если истинные намерения Евгения заключаются в том, чтобы немедленно отправиться в любую другую команду, этот вариант можно считать лучшим. Его права в КХЛ принадлежат СКА после того, как санкт-петербургский клуб приобрёл их у челябинского «Трактора» в 2017 году. В настоящий момент СКА играет в первом раунде плей-офф КХЛ. Этот вариант избавил бы «Кэпиталз» от оставшейся части контракта Кузнецова и помог бы вернуть игрока на лёд.

Маклеллан неоднократно заявлял, что Кузнецов и его агенты ищут новый дом.

Следующим лучшим вариантом для «Кэпиталз» будет поиск обмена Кузнецова, чего они не смогли сделать ранее, несмотря на то что в течение прошлого года они предлагали его куче клубов НХЛ в разные моменты. Маклеллан отметил, что команда готова сохранить зарплату после обмена Евгения, чтобы облегчить переезд в другое место.

Если «Кэпиталз» сохранят зарплату Кузнецова на уровне полных 50%, разрешённых при любом обмене, кэпхит россиянина в их чеках составит всего $ 3,9 млн до конца этого сезона и на весь следующий год. В сделке также может принять участие третья команда, если цена будет подходящей, чтобы сэкономить дополнительный процент зарплаты, что может ещё больше заинтриговать покупателей, стремящихся снизить риски, приобретая Евгения.

Евгений Кузнецов Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Последний вариант — выкупить оставшийся год контракта нападающего этим летом. Выкуп последнего года сохранит соглашение Кузнецова под потолком зарплат команды до сезона-2025/2026. В следующем сезоне это будет стоить «Кэпс» $ 3,8 млн под «кепкой», а в кампании-2025/2026 — $ 2 млн.

Сейчас у «Вашингтона» есть чуть более $ 9,5 млн свободного пространства под потолком, прежде чем зарплата Кузнецова вновь будет учитываться. Бóльшая часть этой суммы завязана на том, что Никлас Бекстрём, получающий $ 9,2 млн, был добавлен в список долгосрочно травмированных», — написал Серулло.

«Один из тех хоккеистов, кто приносит наибольший вред своей команде»

Журналист Ник Кизер, специализирующийся на жизни вокруг «Нэшвилла», в своих соцсетях задал вопрос своим читателям относительно ситуации с российским нападающим.

«Что бы вы подумали, если бы «Нэшвилл» забрал Евгения Кузнецова с драфта отказов? Очевидно, что за его выставлением на уэйвер могут скрываться и другие причины, но вы бы это сделали?» — спросил Кизер.

Известный гений статистики JFresh в своих социальных сетях вспомнил сильные стороны Кузнецова и поделился мнением о нынешнем состоянии центрфорварда.

«Евгений Кузнецов, которого «Вашингтон» выставил на драфт отказов, является чистым центром-плеймейкером, чьи недостатки практически во всех областях игры, за исключением передач и (как ни странно) игры в меньшинстве, сделали его одним из тех ведущих игру хоккеистов, которые приносят наибольший вред своей команде, во всей НХЛ за последние два сезона.

На пике карьеры Кузнецов принадлежал к тому исключительному типу игроков, чьё мастерство в создании моментов под бросок за пределами слота делало его своего рода разрушителем моделей. Но его игра в этом сезоне не была достаточно сильной, чтобы компенсировать общий спад», — говорится в сообщении.

Журналист AP News Стивен Уайно также высказался о новостях по Кузнецову. Обозреватель написал агенту Евгения, но ответа не последовало.

«Не ясно, отправится ли Кузнецов в АХЛ. Сообщение, отправленное его агенту с просьбой прокомментировать ситуацию, не получило немедленного ответа.

Несмотря ни на что, следующий матч Кузнецов почти наверняка сыграет не за «Кэпиталз», что показалось бы сумасшедшим шесть лет назад, когда он был их лучшим бомбардиром в победном розыгрыше Кубка Стэнли, но стало более реалистичным в последние межсезонья, когда он был частой темой торговых слухов, учитывая его нестабильные перформансы», — написал Уайно.

«Кузнецов остался лишь оболочкой того игрока, которым он когда-то был»

Несколько журналистов The Athletic — Крис Джонстон и Роб Росси — в специальном материале прокомментировали ситуацию с Кузнецовым. Причём последний — обозреватель, специализирующийся на жизни вокруг «Питтсбурга» — ответил сразу на ряд важных вопросов.

«Что будет дальше с Кузнецовым?

В субботу Маклеллан заявил журналистам, что они хотят дать Евгению возможность «начать всё сначала».

Возможно, для этого потребуется что-то творческое. Кузнецов в этом сезоне остался лишь оболочкой того игрока, которым он когда-то был — забивая голы, отдавая передачи и набирая очки с рекордно низким показателем в карьере — и при этом до конца следующего года он имеет кэпхит в $ 7,8 млн. Это делает ситуацию, при которой его заберут с драфта отказов, маловероятной.

Тем не менее считается, что Маклеллан будет непредвзято относиться к поиску вариантов сделки, которая подойдёт Кузнецову, если его не заберут с драфта отказов. Евгений показал свой лучший хоккей, помогая «Кэпиталз» выиграть Кубок Стэнли в 2018 году, забив 12 голов и набрав 32 очка в 24 матчах плей-офф той весной. Он стал вторым важным членом ядра команды, кого исключили из состава в этом сезоне после того, как Никлас Бекстрём покинул команду 1 ноября, сославшись на необходимость сосредоточиться на своём здоровье», — написал Джонстон.

Евгений Кузнецов Фото: Stephanie Scarbrough/AP Photo/ТАСС

«Что это значит для «Кэпиталз»?

Прежде всего Алекс Овечкин, должно быть, чувствует себя чужим в собственной раздевалке. Кузнецов, приятель-соотечественник, является ещё одним одноклубником, с которым он вошёл в историю. Ови и Кузя на двоих забили 27 голов и набрали 57 очков в историческом для «Кэпиталз» розыгрыше Кубка Стэнли в 2018 году.

В прошлом сезоне «Кэпиталз» были продавцами в дедлайн обменов, и это удивительное обстоятельство, которое выглядит хорошо в ретроспективе. Несмотря на то что в нынешнем сезоне «Вашингтон» в основном играет выше внешних ожиданий, выставление Кузнецова на драфт отказов может быть признаком того, что «столичные» снова не будут стремиться приобретать игроков для перспективного выступления в плей-офф», — написал Росси.

«Будет странно, если ни Кузи, ни Бекстрёма не будет рядом с Овечкиным, если и когда он превзойдёт рекорд Гретцки»

«Почему бы «Вашингтону» не приобрести игроков в дедлайн?

Вот в чём дело: они могли бы и, вероятно, находятся в лучшем положении, чтобы сделать это, если Кузнецова либо заберут с драфта отказов (что маловероятно, учитывая его кэпхит), либо обменяют — в зависимости от того, какую часть зарплаты сохранят «Кэпиталз».

К началу субботы они отставали всего на четыре очка от третьей строчки в Столичном дивизионе и на пять — от второго места в зоне уайлд-кард в Восточной конференции. «Вашингтон» находится в столь же благоприятном положении, как и любые другие команды, такие как, скажем, «Питтсбург», «Айлендерс» и «Нью-Джерси», также претендующие на место в плей-офф.

Евгений Кузнецов Фото: Ian Maule/AP Photo/ТАСС

Овечкин набрал неплохой темп после неудачных первых трёх месяцев. В текущем сезоне «Кэпиталз» представляют собой хорошо подготовленную и упорную команду под руководством своего тренера-первогодки Спенсера Карбери.

Вполне возможно, что выставление на уэйвер или вероятный обмен Кузнецова даст руководству шанс приобрести нападающего на долгосрочную перспективу, особенно если «Кэпиталз» смогут укрепить свои позиции в турнирной таблице до дедлайна в пятницу», — продолжил Росси.

«Как следует запомнить время, проведённое Кузнецовым в «Вашингтоне»?

Слушайте, это было далеко не идеально. Трудности вне льда, похоже, действительно уменьшили его огромный потенциал роста. С точки зрения таланта он входит в число лучших игроков в истории «Вашингтона».

И невозможно переоценить, насколько решающим фактором была его стабильная результативность в Кубке Стэнли, который «Кэпиталз» нужно было забрать в 2018 году. Они, возможно, были лучшей командой НХЛ в регулярном чемпионате четыре года подряд, но так и не достигли уровня финала с Овечкиным до того плей-офф. И Кузнецов — Кузи, как его, вероятно, всегда будут называть фанаты «Вашингтона» — был великолепен. Он легко мог бы выиграть «Конн Смайт Трофи», доставшийся Овечкину.

Та победа в Кубке стала этаким катарсисом для долго ожидавших болельщиков «Кэпиталз», и, вероятно, этого достаточно, чтобы преодолеть лёгкое разочарование из-за того, что в следующих сезонах они не получили большего от Кузнецова. Но он оправдал надежды в самый важный момент. Обычно это вызывает симпатию среди фанатов.

Однако будет странно, если ни его, ни Бекстрёма не будет рядом с Овечкиным, если и когда он превзойдёт Уэйна Гретцки как лучший снайпер за всю историю НХЛ», — заключил Росси.