The Athletic: Кузнецов остался лишь оболочкой того игрока, которым он когда-то был

Журналист The Athletic Крис Джонстон порассуждал на тему дальнейшего развития карьеры нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Россиянин прошёл драфт отказов, с которого его не забрала ни одна команда НХЛ, и был отправлен в АХЛ.

«Что будет дальше с Кузнецовым? В субботу Маклеллан заявил журналистам, что они хотят дать Евгению возможность «начать всё сначала». Возможно, для этого потребуется что-то творческое. Кузнецов в этом сезоне остался лишь оболочкой того игрока, которым он когда-то был — забивая голы, отдавая передачи и набирая очки с рекордно низким показателем в карьере — и при этом до конца следующего года он имеет кэпхит в $ 7,8 млн.

Тем не менее считается, что Маклеллан будет непредвзято относиться к поиску вариантов сделки, которая подойдёт Кузнецову. Евгений показал свой лучший хоккей, помогая «Кэпиталз» выиграть Кубок Стэнли в 2018 году, забив 12 голов и набрав 32 очка в 24 матчах плей-офф той весной. Он стал вторым важным членом ядра команды, кого исключили из состава в этом сезоне после того, как Никлас Бекстрём покинул команду 1 ноября, сославшись на необходимость сосредоточиться на своём здоровье», — цитирует Джонстона The Athletic.