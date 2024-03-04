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Телегин открыл счёт в матче с «Салаватом Юлаевым» на 27-й секунде встречи

Телегин открыл счёт в матче с «Салаватом Юлаевым» на 27-й секунде встречи
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт первый период, хозяева ведут – 1:0, счёт в серии равный – 1-1.

Уже на 27-й секунде встречи хоккеисты «Трактора» вышли вперёд в счёте. Впервые в этом розыгрыше Кубка Гагарина отличиться удалось 23-летнему нападающему челябинцев Сергею Телегину, который сумел поразить ворота уфимцев после передачи Антона Бурдасова из-за ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в двух матчах в столице Башкортостана команды обменялись победами – в первой игре успех праздновали подопечные Алексея Заварухина (3:2), а во второй – уфимцы (4:1).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Телегин (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 00:27 (5x5)     1:1 Хмелевски (Дроздов, Ливо) – 05:31 (5x4)     2:1 Дер-Аргучинцев (Карпухин) – 09:31 (5x5)     3:1 Ткачёв (Шабанов, Телегин) – 13:57 (5x5)     3:2 Дроздов (Хмелевски, Василевский) – 30:31 (5x5)    
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