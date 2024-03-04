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Телегин открыл счёт в матче с «Салаватом Юлаевым» на 27-й секунде встречи

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт первый период, хозяева ведут – 1:0, счёт в серии равный – 1-1.

Уже на 27-й секунде встречи хоккеисты «Трактора» вышли вперёд в счёте. Впервые в этом розыгрыше Кубка Гагарина отличиться удалось 23-летнему нападающему челябинцев Сергею Телегину, который сумел поразить ворота уфимцев после передачи Антона Бурдасова из-за ворот.

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Напомним, в двух матчах в столице Башкортостана команды обменялись победами – в первой игре успех праздновали подопечные Алексея Заварухина (3:2), а во второй – уфимцы (4:1).