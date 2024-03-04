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Тимкин вернулся в состав «Салавата Юлаева» на третий матч серии с «Трактором»

Стали известны составы команд на третий матч серии первого раунда Восточной конференции Кубка Гагарина – 2024 между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Встреча пройдёт в Челябинске, сегодня, 4 марта. Начало – в 17:00.

В состав «Салавата Юлаева» вернулся 33-летний российский нападающий Евгений Тимкин, который заявлен в третьем звене с Глебом Кузьминым и Артёмом Пименовым. В свою очередь, встречу пропустит форвард Сергей Шмелёв. Капитан уфимцев Григорий Панин – в составе, несмотря на полученный удар в голову в прошлой игре от Чарльза Робинсона.

Тренерский штаб челябинского «Трактора» изменений в составе не произвёл, ограничившись лишь перестановками в звеньях.

Напомним, в двух матчах в столице Башкортостана команды обменялись победами – в первой игре успех праздновали подопечные Алексея Заварухина (3:2), а во второй – уфимцы (4:1).