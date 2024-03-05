В «Барысе» рассказали о дальнейшей судьбе нынешнего главного тренера команды

Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев ответил на вопрос о том, продолжит ли исполняющий обязанности главного тренера Олег Болякин свою работу на данном посту на постоянной основе.

«Будущее Болякина? Олег Владимирович продолжает выполнять функции генерального менеджера клуба.

Рассматриваем ли североамериканца на пост главного тренера? Сейчас мы в активном поиске главного тренера, пока могу сказать так. Нужно максимально изучить все кандидатуры и принять правильное решение», — сказал Иванищев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не пробившись в весеннюю стадию соревнований.