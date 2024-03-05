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Интервью с генеральным директором Барыса Борисом Иванищевым, всё главное о выступлении в КХЛ в сезоне-2023/2024

Почему уволили Скабелку и какие трансферы не состоялись. Всё главное о сезоне «Барыса»
Павел Панышев
Интервью с гендиром «Барыса» Иванищевым
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Генеральный директор Борис Иванищев подвёл итоги выступления казахстанского клуба.

Нынешний сезон сложился для «Барыса» неудачно: команда заняла последнее место в Восточной конференции КХЛ и не попала в плей-офф. Кроме того, в Астане по ходу регулярного чемпионата сменили сразу нескольких тренеров, однако ни один из них так и не смог добиться желаемого результата.

Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» подвёл итоги выступления команды, рассказал о главных проблемах и даже назвал конкретных хоккеистов, чьи переходы в другие команды не состоялись в дедлайн.

Причина увольнения Скабелки и поиски нового тренера

— Почему, на ваш взгляд, у Андрея Скабелки не получилось проявить себя в «Барысе» в нынешнем сезоне?
— К сожалению, второй приход Андрея Владимировича в «Барыс» получился не таким успешным. В этом сезоне были все предпосылки к улучшению результата. Но, как говорится, не пошло. Практически сразу потеряли ведущего защитника Алекса Гранта, на котором строились многие схемы. Во многих матчах на старте сезона проигрывали в одну шайбу или вообще за пределами основного времени. Не сказать, что это был полный провал, однако всё же пришлось принять такое решение и заменить тренерский штаб, встряхнуть команду. Хочу сказать, что со Скабелкой мы расстались без каких-то претензий и в хороших отношениях.

— За сезон у «Барыса» было целых три тренера: Скабелка, Мамбеталиев, Болякин. Согласны, что такого быть не должно?
— Конечно, такого быть не должно. Моё мнение – тренер должен работать несколько лет для полноценного прогресса. К сожалению, в этом сезоне у нас получилось так.

Как увольняли Скабелку:
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— Останется ли Болякин в команде?
— Олег Владимирович продолжает выполнять функции генерального менеджера клуба.

— Рассматриваете ли варианты с приглашением тренера-североамериканца или европейца?
— Сейчас мы в активном поиске главного тренера — пока могу сказать так. Нужно максимально изучить все кандидатуры и принять правильное решение.

Борис Иванищев

Борис Иванищев

Фото: hcbarys.kz

Работа со сборной Казахстана и отсутствие запрета на российских тренеров

— Главный тренер «Барыса», как и ранее, должен быть главным тренером сборной Казахстана?
— По моему мнению, правильно, когда тренер совмещает эти две должности. В «Барысе» всегда собран костяк национальной команды. Работая в клубе, тренер знает каждого игрока близко, знает потенциал каждого спортсмена и может пробовать хоккеиста в каких-то сочетаниях с прицелом под сборную. Причём это касается не только первой команды. Тренер попутно изучает и ближайший резерв, который находится в «Номаде» и «Снежных Барсах».

— Правда ли, что в «Барысе» есть негласный запрет на российских тренеров?
— Нет, такого запрета нет. Ранее мы уже работали с российскими тренерами, в частности, с Андреем Назаровым.

— Какие глобальные задачи сейчас стоят перед клубом: воспитывать и наигрывать свою молодёжь или же попадать в плей-офф и бороться за высокие места в КХЛ?
— Мы и дальше будем преследовать обе эти цели. Как вы знаете, сейчас состав именно казахстанских игроков в «Барысе» прилично омолодился, и наша главная цель – постепенно подвести их к выступлению в КХЛ, чтобы они могли играть на таком уровне на протяжении всего сезона. И, конечно, мы хотим играть как можно дольше, поэтому задача по выходу в плей-офф перед нами стоит всегда.

Кого могли обменять в дедлайн

— Как обстоят дела с финансированием клуба и каким будет бюджет на следующий сезон?
— Бюджет подписан на три года, на протяжении этого периода финансирование не изменится.

— В клубе недовольны выступлением иностранных хоккеистов в завершившемся регулярном чемпионате?
— Все наши легионеры были востребованы в других клубах. Перед дедлайном у нас были предложения по Лабейту, Обергу, Хенкелю, Червены, Скленичке. Но мы приняли решение сохранить их всех в команде. Шансы на выход в плей-офф у нас оставались.

— Защитник Алекс Грант весь сезон залечивал травмы. Нужны ли такие хоккеисты «Барысу»?
— Алекс – достаточно опытный и квалифицированный хоккеист. Я считаю, что таких защитников вообще не так много в лиге. К сожалению, этот сезон у него получился не таким, как мы все хотели. После длительного лечения он вернулся в строй, но в одной из игр принял на себя бросок и сломал руку. Это спорт, и, к сожалению, такие ситуации иногда бывают.

Алекс Грант

Алекс Грант

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Потеря Никиты Михайлиса и почему остался Эдди Паскуале

— Кого из иностранцев планируете оставить в команде?
— На данном этапе мы ведём переговоры по Давиду Скленичке и Алексу Гранту.

— Почему в дедлайн не обменяли вратаря Эдди Паскуале? Из-за его высокой зарплаты? Много ли было по нему предложений?
— Предложения по Паскуале были, но на тот момент, повторюсь, мы всё ещё претендовали на выход в плей-офф, и отпускать его не было смысла.

Куда могли обменять Паскуале:
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— Есть ли в планах вернуть Бракко и Барбера, у которых не получилось в «Сочи» и «Ак Барсе»?
— На сегодняшний день планов по этим игрокам нет.

— Ощущалась ли потеря Никиты Михайлиса? Сохранить его в команде было невозможно?
— Конечно, Михайлис на протяжении нескольких лет был лидером «Барыса», и мы бы хотели его оставить. Безусловно, это потеря для клуба. Но за него можно только порадоваться, Никита ушёл на лучшие условия.

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