«На грубость будем отвечать грубостью». А. Заварухин — об игре «Трактора» без Робинсона

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2, 2-1).

«Самое главное – хорошие эмоции. Мы первый период выдали очень хороший, забили классные голы, могли ещё забивать и играть затем более спокойно. Понятно, потом соперник прибавил, хотел отыграться, ребята много шайб на себя поймали. Много блоков? Ребята понимают, что в плей-офф без этого нельзя выиграть. Следующий матч без Робинсона? У нас командная игра. Ничего страшного, на грубость будем отвечать грубостью», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, следующий матч между командами вновь состоится на домашнем льду «Трактора». Он пройдёт в среду, 6 марта. Начало — в 17:00 мск.