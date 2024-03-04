Робинсон дисквалифицирован на один матч и пропустит четвёртую игру с «Салаватом Юлаевым»

32-летний американский нападающий челябинского «Трактора» Чарльз Робинсон, проведший очередной кулачный поединок в прошедшем третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2, 2-1), получил автоматическую дисквалификацию на один матч. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом за драку, то на него накладываются одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

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Таким образом, нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон пропустит четвёртый матч серии с «Салаватом Юлаевым», который состоится в среду, 6 марта.

Напомним, в резонансном эпизоде второй встречи серии между командами Робинсон одним ударом уложил на лёд капитана уфимцев Григория Панина. Этот эпизод был рассмотрен спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ, в результате чего трактовка нарушения была изменена, и американец избежал дисквалификации, получив денежное взыскание. В прошедшем третьем матче Чарльз вступил в драку с другим хоккеистом «Салавата» — Евгением Тимкиным.