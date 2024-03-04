«Трактор» вышел вперёд в серии с «Салаватом Юлаевым», одержав победу на домашнем льду

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, благодаря чему они повели в серии – 2-1.

Счёт в матче был открыт уже на 27-й секунде нападающим «Трактора» Сергеем Телегиным. Однако спустя пять минут уфимцы ответили на это своей заброшенной шайбой в исполнении Александра Хмелевски. К середине этой же двадцатиминутки Семён Дер-Аргучинцев вновь вывел челябинцев вперёд, а Владимир Ткачёв через несколько минут укрепил преимущество – 3:1. В середине встречи хоккеисты «Салавата» сумели сократить отставание благодаря голу Ивана Дроздова. Финальный штурм на последних минутах встречи при пустых воротах не принёс «Салавату Юлаеву» успеха, челябинцы одержали победу и вышли вперёд в серии.

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Следующий матч между командами вновь состоится на домашнем льду «Трактора». Она пройдёт в среду, 6 марта. Начало — в 17:00 мск.