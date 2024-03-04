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«Трактор» – «Салават Юлаев» 3:2, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 4 марта

«Трактор» вышел вперёд в серии с «Салаватом Юлаевым», одержав победу на домашнем льду
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, благодаря чему они повели в серии – 2-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Телегин (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 00:27 (5x5)     1:1 Хмелевски (Дроздов, Ливо) – 05:31 (5x4)     2:1 Дер-Аргучинцев (Карпухин) – 09:31 (5x5)     3:1 Ткачёв (Шабанов, Телегин) – 13:57 (5x5)     3:2 Дроздов (Хмелевски, Василевский) – 30:31 (5x5)    

Счёт в матче был открыт уже на 27-й секунде нападающим «Трактора» Сергеем Телегиным. Однако спустя пять минут уфимцы ответили на это своей заброшенной шайбой в исполнении Александра Хмелевски. К середине этой же двадцатиминутки Семён Дер-Аргучинцев вновь вывел челябинцев вперёд, а Владимир Ткачёв через несколько минут укрепил преимущество – 3:1. В середине встречи хоккеисты «Салавата» сумели сократить отставание благодаря голу Ивана Дроздова. Финальный штурм на последних минутах встречи при пустых воротах не принёс «Салавату Юлаеву» успеха, челябинцы одержали победу и вышли вперёд в серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующий матч между командами вновь состоится на домашнем льду «Трактора». Она пройдёт в среду, 6 марта. Начало — в 17:00 мск.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.
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