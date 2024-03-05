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Иванищев — о Гранте: таких защитников не так много в КХЛ

Иванищев — о Гранте: таких защитников не так много в КХЛ
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Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев оценил выступление в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 35-летнего канадского защитника Алекса Гранта, пропустившего большую часть матчей из-за травмы.

«Алекс Грант – достаточно опытный и квалифицированный хоккеист. Я считаю, что таких защитников вообще не так много в лиге. К сожалению, этот сезон у него получился не таким, как мы все хотели. После длительного лечения он вернулся в строй, но в одной из игр принял на себя бросок и сломал руку. Это спорт, и, к сожалению, такие ситуации иногда бывают», — сказал Иванищев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, на счету Гранта лишь восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-7».

Полную версию интервью с Борисом Иванищевым читайте на «Чемпионате»:
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