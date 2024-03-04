Московское «Динамо» одержало волевую победу над минским «Динамо», поведя в серии — 2-0

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором сошлись представители Западной конференции – московское «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3, благодаря чему они повели в серии – 2-0.

Счёт в матче был открыт в первой половине второго периода – минское «Динамо» вывел вперёд Даниил Сотишвили. Через шесть минут Александр Волков укрепил преимущество «зубров». Однако через несколько минут москвичи сократили отставание усилиями Дмитрия Рашевского, а уже к концу периода на табло было – 2:2, счёт сравнял Даниил Пыленков. В третьем периоде минчане вновь вышли вперёд благодаря шайбе Дмитрия Коробова, а затем игру перевернули удаления в составе минского «Динамо» — Никита Гусев забросил шайбу при игре «пять на три», а Дмитрия Рашевский через минуту – при игре «пять на четыре», благодаря этому московское «Динамо» вышло вперёд – 4:3.

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Следующий матч между командами пройдёт на домашнем льду минского «Динамо» — на стадионе «Минск-Арена» в Минске (Беларусь). Встреча состоится в среду, 6 марта, начало – в 19:30 мск.