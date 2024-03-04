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Динамо Москва — Динамо Минск 4:3, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 4 марта

Московское «Динамо» одержало волевую победу над минским «Динамо», поведя в серии — 2-0
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором сошлись представители Западной конференции – московское «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3, благодаря чему они повели в серии – 2-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Сотишвили (Стась, Меркли) – 24:52 (5x5)     0:2 Волков (Хэмилтон) – 30:09 (5x5)     1:2 Рашевский (Ожиганов) – 32:04 (5x5)     2:2 Пыленков (Ильенко) – 35:58 (5x5)     2:3 Коробов (Волков, Хэмилтон) – 47:49 (5x5)     3:3 Гусев (Менелл, Уил) – 52:19 (5x3)     4:3 Рашевский (Гусев, Уил) – 53:48 (5x4)    

Счёт в матче был открыт в первой половине второго периода – минское «Динамо» вывел вперёд Даниил Сотишвили. Через шесть минут Александр Волков укрепил преимущество «зубров». Однако через несколько минут москвичи сократили отставание усилиями Дмитрия Рашевского, а уже к концу периода на табло было – 2:2, счёт сравнял Даниил Пыленков. В третьем периоде минчане вновь вышли вперёд благодаря шайбе Дмитрия Коробова, а затем игру перевернули удаления в составе минского «Динамо» — Никита Гусев забросил шайбу при игре «пять на три», а Дмитрия Рашевский через минуту – при игре «пять на четыре», благодаря этому московское «Динамо» вышло вперёд – 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующий матч между командами пройдёт на домашнем льду минского «Динамо» — на стадионе «Минск-Арена» в Минске (Беларусь). Встреча состоится в среду, 6 марта, начало – в 19:30 мск.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
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