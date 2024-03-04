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Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над ЦСКА в овертайме третьего матча

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над ЦСКА в овертайме третьего матча
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу ярославцев в овертайме третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над московским ЦСКА (3:2 ОТ, 2-1).

«Тяжёлая игра. Непростой соперник. Поэтому всё так на тоненького. Ждём следующий матч.

Сочетание звеньев из протокола было только на стартовом вбрасывании? Против нас опытные ребята, их не запутаешь. Да и у нас этой цели нет. Главное, самим не запутаться. Травма Аверина повлияла на это. Поэтому тут никакого умысла не было», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, третий матч серии между ЦСКА и ярославским «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев – «ЦСКА=Арене». Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало – в 19:30 мск.

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