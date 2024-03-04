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ЦСКА — Локомотив 2:3 ОТ, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 4 марта

«Локомотив» вырвал победу над ЦСКА в овертайме и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 в Западной конференции, в котором ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 3:2, благодаря чему «Локомотив» вышел вперёд в серии — 2-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Никулин, Рафиков) – 33:48 (5x4)     0:2 Иванов (Никулин, Бут) – 35:36 (5x4)     1:2 Карнаухов (Дыбленко, Полтапов) – 45:43 (5x5)     2:2 Григоренко (Окулов, Нестеров) – 52:51 (5x4)     2:3 Алексеев (Елесин, Никулин) – 65:43 (5x5)    

Счёт в матче был открыт лишь в середине второго периода – отличился нападающий «Локомотива» Даниил Бут. Уже через несколько минут железнодорожники укрепили преимущество голом в исполнении Георгия Иванова. Лишь в первой половине заключительной двадцатиминутки основного времени красно-синие сократили отставание усилиями Павла Карнаухова, а за семь минут до конца третьего периода Михаил Григоренко реализовал большинство и сравнял счёт в матче.

На пятой минуте овертайма победу железнодорожникам принёс нападающий Денис Алексеев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Третий матч серии между ЦСКА и ярославским «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев – «ЦСКА Арене». Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало – в 19:30 мск.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
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