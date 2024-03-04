Кудашов: мы словно вернулись в североамериканский хоккей тех времён

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы во втором домашнем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над минским «Динамо» (4:3, 2-0) оценил состояние нападающего Артёма Ильенко и выразил мнение о большом количестве стычек в игре.

«Что с Ильенко? Был ушиб, уже ничего, всё нормально, всё обошлось.

2-0 в серии? Счётом в серии довольны, отстояли преимущество своего поля. Это пока единственное, чего мы добились. А о качестве игры чего сейчас говорить? По-моему, в плей-офф и не бывает такого, чтобы и игра была красивой, и результат был. Мы прекрасно понимаем, против кого играем и какого уровня команда. Я же не лукавил, когда говорил о силе соперника. Если вы возьмёте по линиям, то там всё на своих местах. Хорошо, что отстояли преимущество домашнего льда.

Были ли готовы к такому количеству стычек? Что значит, были ли готовы: это плей-офф, никто не хочет отступать. Они пытаются делать своё дело, мы пытаемся постоять за себя. На стычки тут не надо обращать внимания. Посмотрите, что происходит вокруг. Мы словно вернулись в североамериканский хоккей не этих, а тех времён, где все дерутся и пытаются завестись. Поэтому всё совершенно нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.