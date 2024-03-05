RMNB рассказал о финансовых последствиях отправки Кузнецова в АХЛ для «Вашингтона»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло рассказал, какие последствия ситуация с российским нападающим Евгением Кузнецовым может принести «Вашингтон Кэпиталз» в финансовом плане.

«Отправка Евгения в АХЛ сэкономила «Кэпиталз» пропорционально разделённые $ 1,15 млн под потолком зарплат. Это связано с формулировкой коллективного соглашения 2013 года, в которой говорится, что команда получает лишь ограниченную экономию от отправки игрока с односторонним контрактом в АХЛ. Экономия рассчитывается как минимальная зарплата лиги ($ 775 тыс.) плюс $ 375 тыс.

Следующим лучшим вариантом для «Кэпиталз» будет поиск обмена Кузнецова, чего они не смогли сделать ранее, несмотря на то что в течение прошлого года они предлагали его куче клубов НХЛ в разные моменты. Если «Кэпиталз» сохранят зарплату Кузнецова на уровне полных 50%, разрешённых при любом обмене, кэпхит россиянина в их чеках составит всего $ 3,9 млн до конца этого сезона и на весь следующий год.

Последний вариант — выкупить оставшийся год контракта нападающего этим летом. Выкуп последнего года сохранит соглашение Кузнецова под потолком зарплат команды до сезона-2025/2026. В следующем сезоне это будет стоить «Кэпс» $ 3,8 млн под «кепкой», а в кампании-2025/2026 — $ 2 млн», — написал Серулло.