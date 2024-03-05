Гендиректор «Нефтехимика»: переживаем за Сергачёва, потому что считаем его другом

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов высказался о тяжёлой травме защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва.

«Когда мы увидели кадры этого столкновения, не знали, чем это завершится. Мы видели, что его увезли на носилках. Очень переживаем за Михаила, потому что считаем его другом нашего клуба. Желаем ему скорейшего выздоровления и продолжаем наши совместно начатые коллаборации», – сказал Ларионов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Сергачёв получил тяжёлую травму в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3) после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря. Российский защитник в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги набрал 19 (2+17) очков за 34 матча с показателем полезности «-16».