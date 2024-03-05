Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков: «Ак Барс» – опытная команда и боец, нельзя их сбрасывать со счетов

Быков: «Ак Барс» – опытная команда и боец, нельзя их сбрасывать со счетов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что «Ак Барс» нельзя сбрасывать со счетов в плей-офф. Казанский клуб после трёх матчей серии с «Автомобилистом» уступает со счётом 0-3. Четвёртый матч серии пройдёт в Екатеринбурге 6 марта.

«Плей-офф – это такое соревнование, где полно неожиданностей и сюрпризы имеют место быть. В этой ситуации нужно дождаться логического конца. Пока сирена не прозвучала и победитель не определился, всё будет возможно.

«Ак Барс» – опытная команда и боец, нельзя их сбрасывать со счетов. Сделают ли камбэк? Зависит от психологического настроя команды и их веры в борьбе за Кубок Гагарина» – цитирует Быкова Metaratings.

Ранее бывший защитник «Ак Барса» Алексей Емелин также выразил мнение, что казанцы в этой серии ещё поборятся и не сдадутся без боя. «Ак Барс» завершил регулярный чемпионат КХЛ на четвёртом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Алексей Емелин: все шансы переломить ход серии с «Автомобилистом» у «Ак Барса» есть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android