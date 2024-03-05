Быков: «Ак Барс» – опытная команда и боец, нельзя их сбрасывать со счетов

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что «Ак Барс» нельзя сбрасывать со счетов в плей-офф. Казанский клуб после трёх матчей серии с «Автомобилистом» уступает со счётом 0-3. Четвёртый матч серии пройдёт в Екатеринбурге 6 марта.

«Плей-офф – это такое соревнование, где полно неожиданностей и сюрпризы имеют место быть. В этой ситуации нужно дождаться логического конца. Пока сирена не прозвучала и победитель не определился, всё будет возможно.

«Ак Барс» – опытная команда и боец, нельзя их сбрасывать со счетов. Сделают ли камбэк? Зависит от психологического настроя команды и их веры в борьбе за Кубок Гагарина» – цитирует Быкова Metaratings.

Ранее бывший защитник «Ак Барса» Алексей Емелин также выразил мнение, что казанцы в этой серии ещё поборятся и не сдадутся без боя. «Ак Барс» завершил регулярный чемпионат КХЛ на четвёртом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.