Глотов — о серии с «Торпедо»: забрали нашу победу. СКА чувствует преимущество по игре

Нападающий СКА Василий Глотов оценил ход серии с «Торпедо» (2-1) в первом раунде Кубка Гагарина. Накануне армейский клуб одержал победу в третьем матче серии со счётом 5:2.

«В третьем периоде был хороший скачок активности от «Торпедо», но мы забрали нашу победу. Чувствуем наше преимущество по игре. Но в плей-офф каждый день – новая игра, и счёт в матче не перекладывается на следующий.

По нашим действиям все прошедшие три матча были похожими, за исключением того, что сегодня была выиграна игра на чужом пятаке. Свой гол забил на инстинктах – шайба удобно вылетела мне на пятак, и дальше я знал, что делать.

Слоган «Раз, два – взяли» – это не про количество побед. Слоган имеет иной смысл, но мы оставим его в своей раздевалке. У нас одна цель, и все её знают», – приводит слова Глотова пресс-служба официального сайта КХЛ.