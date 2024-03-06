Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Торпедо» Бокун — о СКА: серия продолжается. И это мы ещё чернику не доставали

Игрок «Торпедо» Бокун — о СКА: серия продолжается. И это мы ещё чернику не доставали
Комментарии

Защитник «Торпедо» Даниил Бокун прокомментировал поражение в третьем матче серии со СКА (2:5, 1-2 в серии).

«Не воспользовались в начале игры теми моментами, которые создали. Не самые логичные голы в наши ворота сегодня, но такое случается. Нужно лучше и больше играть в атаке, тогда и у своих ворот моментов будет меньше.

Большое количество блокированных бросков от игроков «Торпедо» говорит о том, что команде небезразличен результат и что мы бьёмся за город и за своих болельщиков. СКА дрогнул в этом плане.

В прошлом году мы в первом раунде также проигрывали 1-2 по ходу серии, и никто нас не хоронил. Серия продолжается. И это мы ещё чернику не доставали», – приводит слова Бокуна пресс-служба официального сайта КХЛ.

Материалы по теме
Ларионов: не хотим иметь чужаков в нашем доме, должны хозяйничать на своей кухне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android