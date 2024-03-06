Игрок «Торпедо» Бокун — о СКА: серия продолжается. И это мы ещё чернику не доставали

Защитник «Торпедо» Даниил Бокун прокомментировал поражение в третьем матче серии со СКА (2:5, 1-2 в серии).

«Не воспользовались в начале игры теми моментами, которые создали. Не самые логичные голы в наши ворота сегодня, но такое случается. Нужно лучше и больше играть в атаке, тогда и у своих ворот моментов будет меньше.

Большое количество блокированных бросков от игроков «Торпедо» говорит о том, что команде небезразличен результат и что мы бьёмся за город и за своих болельщиков. СКА дрогнул в этом плане.

В прошлом году мы в первом раунде также проигрывали 1-2 по ходу серии, и никто нас не хоронил. Серия продолжается. И это мы ещё чернику не доставали», – приводит слова Бокуна пресс-служба официального сайта КХЛ.