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Мэттью Ткачук догнал Кучерова по количеству матчей с тремя и более очками в 2024 году

Мэттью Ткачук догнал Кучерова по количеству матчей с тремя и более очками в 2024 году
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Сегодня, 6 марта, «Флорида Пантерз» в гостях обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

В составе «пантер» тремя результативными передачами отметился нападающий Мэттью Ткачук. Как сообщает пресс-служба НХЛ, эта игра стала для форварда восьмой в 2024 году, когда он набирал три и более очка. По этому показателю Ткачук догнал российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. Хоккеисты лидируют в НХЛ по количеству таких игр.

В нынешнем сезоне 26-летний Ткачук принял участие в 62 матчах регулярки, забросив 21 шайбу и сделав 50 результативных передач. В прошлой регулярке он набрал 109 (40+69) очков в 79 матчах.

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