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Стефан Да Коста выведен из списка травмированных «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста выведен из списка травмированных клуба из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба КХЛ. Напомним, он был внесён туда перед стартовой встречей команды с «Ак Барсом» в серии плей-офф.

В текущем сезоне нападающий провёл 60 матчей, в которых набрал 54 очка — забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач. 34-летний французский форвард является лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в прошедшей регулярке.

Напомним, счёт в серии 3-0 в пользу «Автомобилиста». Следующая победа выведет клуб из Екатеринбурга в следующий раунд Кубка Гагарина — 2024. Четвёртая игра состоится сегодня, 6 марта, на льду «Автомобилиста». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Автомобилист» завершил регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Ак Барс» — на четвёртой строчке.