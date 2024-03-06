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Автомобилист — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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«Ак Барс» сегодня закончит сезон?

«Ак Барс» сегодня закончит сезон?
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Сегодня, 6 марта в Екатеринбурге состоится четвёртая игра в рамках серии «Ак Барс» — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, счёт в серии 3-0 в пользу «Автомобилиста». Следующая победа выведет клуб из Екатеринбурга в следующий раунд Кубка Гагарина — 2024. «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Ак Барс» сегодня закончит сезон?»

Подопечные Николая Заварухина в Казани одержали две победы со счётом 2:1 и 4:0. На домашнем льду «Автомобилист» обыграл казанский клуб со счётом 3:1.

«Автомобилист» завершил регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Ак Барс» — на четвёртой строчке.

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