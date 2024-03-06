Сегодня, 6 марта в Екатеринбурге состоится четвёртая игра в рамках серии «Ак Барс» — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию игры.

Напомним, счёт в серии 3-0 в пользу «Автомобилиста». Следующая победа выведет клуб из Екатеринбурга в следующий раунд Кубка Гагарина — 2024. «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Ак Барс» сегодня закончит сезон?»

Подопечные Николая Заварухина в Казани одержали две победы со счётом 2:1 и 4:0. На домашнем льду «Автомобилист» обыграл казанский клуб со счётом 3:1.

«Автомобилист» завершил регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Ак Барс» — на четвёртой строчке.