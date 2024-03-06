Журналист назвал защитников, которых может подписать «Тампа» в связи с травмой Сергачёва

Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги назвал защитников НХЛ, которых может подписать «Тампа-Бэй Лайтнинг» в связи с травмой российского игрока обороны Михаила Сергачёва.

«Вполне логично, что «Лайтнинг» хотят Ноа Хэнифина из «Калгари Флэймз», а Хэнифин хочет в «Лайтнинг». Он бы переподписал контракт с «Тампой», но достаточно ли у «молний» того, чего хочет «Калгари», чтобы сделка состоялась? Это будет непросто, поскольку другие команды, скорее всего, смогут предложить «Флэймз» больше, чем «Тампа».

Если они не получат Хэнифина, другие варианты включают Мэтта Дамбу из «Аризоны Койотс», возможно, Шона Уокера или Ника Силера из «Филадельфии Флайерз», Александра Каррье из «Нэшвилл Предаторз» и, возможно, Дэвида Савара из «Монреаль Канадиенс», — сказано в статье.