Эллиотт Фридман: «Вашингтон» интересовался защитником «Калгари»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в статье на сайте Sportsnet рассказал, что «Вашингтон Кэпиталз» интересовался защитником «Калгари Флэймз» Ноа Хэнифином.

«Брайан Маклеллан (генеральный менеджер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») встретился с представителями средств массовой информации и зачитал сценарий „Питтсбург“: „Мы ищем возможности найти больше молодых игроков“. Слышал, что они связались с „Калгари“ по поводу Хэнифина, но не уверен, насколько это вероятно», — написал Фридман.

Напомним, ранее многие североамериканские журналисты заявляли, что Хэнифином активно интересуется «Тампа-Бэй Лайтнинг» после того, как российский защитник Михаил Сергачёв получил тяжёлую травму.

Хэнифин в текущем сезоне провёл за «Флэймз» 61 матч и набрал 35 (11+24) очков.