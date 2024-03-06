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Тренер «Херши»: Кузнецов не катался 50 дней, но был одним из самых ловких на тренировке

Тренер «Херши»: Кузнецов не катался 50 дней, но был одним из самых ловких на тренировке
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Главный тренер «Херши» Тодд Нельсон оценил тренировку Евгения Кузнецова в составе команды. Россиянин прошёл процедуру драфта отказов, с которого его не выбрал ни один клуб НХЛ, и отправился в расположение команды АХЛ. Кузнецов занимался в звене с неиграющим составом «Бэрс».

«Естественно, это очень талантливый игрок. Он 50 дней не катался, но сегодня был одним из самых ловких игроков на льду. Это невероятно. Многие наши ребята равняются на такого парня», — цитирует Нельсона пресс-служба клуба.

Участие Кузнецова в матчах регулярного чемпионата АХЛ будет принято перед следующим матчем «Херши». В текущем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Кэпиталз».

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