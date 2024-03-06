А. Заварухин — о поражении «Трактора»: удаления сломали нам игру. Сбились немножко

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин посетовал на большое количество удалений в четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (2:3, 2-2 в серии). Уфимцы забили победный гол в большинстве за пару минут до конца матча.

«Конечно, играли парни с хорошей самоотдачей. Единственное, что ненужные удаления сломали нам игру. Считаю, что такие игры должны доводить до победы, не давать шанс сопернику. Сбились немножко, стали играть в неправильный хоккей, от этого пошли удаления. Плохое большинство? Согласен, есть над чем работать. Много сидим над этим компонентом, разбираем, показываем, дополнительно занимаемся, но пока что-то не идёт. Ребята должны тут какой-то один, пусть «мусорный» гол забить, и тогда прорвёт», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.