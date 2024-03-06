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«Локомотив» выиграл третий матч у ЦСКА и поставил армейцев на грань вылета из плей-офф КХЛ

«Локомотив» выиграл третий матч у ЦСКА и поставил армейцев на грань вылета из плей-офф КХЛ
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между ЦСКА и «Локомотивом». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 2:1. Армейцы поставили себя на грань вылета из плей-офф и уступают со счётом 1-3 в серии.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Каменев (Григоренко) – 14:16 (5x5)     1:1 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 20:36 (5x5)     1:2 Алексеев (Рафиков) – 23:28 (5x5)    

На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Владислав Каменев с передачи Михаила Григоренко. Ярославцам удалось перевернуть игру на старте второго периода, когда «Локомотив» с разницей в три минуты забросил две шайбы. Сначала отличился Максим Шалунов, которому ассистировали Артур Каюмов и Максим Берёзкин. Затем вывел ярославцев вперёд гол Дениса Алексеева с передачи Рушана Рафикова.

Пятый матч серии пройдёт в Ярославле 8 марта.

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