«Локомотив» выиграл третий матч у ЦСКА и поставил армейцев на грань вылета из плей-офф КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между ЦСКА и «Локомотивом». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 2:1. Армейцы поставили себя на грань вылета из плей-офф и уступают со счётом 1-3 в серии.

На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Владислав Каменев с передачи Михаила Григоренко. Ярославцам удалось перевернуть игру на старте второго периода, когда «Локомотив» с разницей в три минуты забросил две шайбы. Сначала отличился Максим Шалунов, которому ассистировали Артур Каюмов и Максим Берёзкин. Затем вывел ярославцев вперёд гол Дениса Алексеева с передачи Рушана Рафикова.

Пятый матч серии пройдёт в Ярославле 8 марта.