«Северсталь» спасла матч со «Спартаком», сравняв счёт за 15 секунд до конца 3-го периода

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» в данные минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Северсталью» и «Спартаком». Основное время завершилось вничью 4:4.

«Северсталь» удалось спасти матч благодаря голу за 15 секунд до конца третьего периода. Череповчане реализовали большинство, заменив голкипера на шестого полевого игрока. Шайбу забросил Егор Степанов с передачи Тимофя Давыдова.

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