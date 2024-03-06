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«Северсталь» спасла матч со «Спартаком», сравняв счёт за 15 секунд до конца 3-го периода

«Северсталь» спасла матч со «Спартаком», сравняв счёт за 15 секунд до конца 3-го периода
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» в данные минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Северсталью» и «Спартаком». Основное время завершилось вничью 4:4.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 5
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Рубцов (Пашин) – 09:33 (5x5)     1:1 Аймурзин (Пилипенко) – 20:23 (5x5)     1:2 Локтионов (Цыплаков) – 30:32 (4x5)     2:2 Аймурзин (Пилипенко) – 35:43 (5x5)     2:3 Морозов (Голдобин, Порядин) – 46:24 (5x5)     3:3 Пилипенко (Седов, Ильин) – 49:32 (5x5)     3:4 Морозов (Порядин, Голдобин) – 52:01 (5x5)     4:4 Степанов (Давыдов) – 59:45 (5x4)     4:5 Чайковски (Цыплаков, Локтионов) – 67:34 (5x5)    

«Северсталь» удалось спасти матч благодаря голу за 15 секунд до конца третьего периода. Череповчане реализовали большинство, заменив голкипера на шестого полевого игрока. Шайбу забросил Егор Степанов с передачи Тимофя Давыдова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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