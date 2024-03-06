Главный тренер «Северстали» рассказал об отличии четвёртой игры со «Спартаком» от третьей

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал об отличии четвёртой игры со «Спартаком» (4:5 ОТ, 1-3 в серии) от третьей, в которой красно-белые одержали уверенную победу со счётом 7:3.

«Интересный матч, шикарная поддержка наших болельщиков. Увы, не получилось реабилитироваться. Игра команды понравилась, ребята играли здорово. Приложим все усилия, чтобы показать свой лучший хоккей в следующем матче. Действия защитников? У меня претензий к ребятам нет. Мы готовимся к сопернику, они нас изучают, а мы – их, пытаемся вносить коррективы. Игры отличались, прошлую игру мы не попали в скорости, а сегодня попали, была совсем иная картина», — сказал Козырев на пресс-конференции после матча.

Пятый матч серии пройдёт 8 марта в Москве.