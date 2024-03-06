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Гол Чайковски в овертайме помог «Спартаку» одержать третью победу в серии с «Северсталью»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Северсталью» и «Спартаком». Победу в результативном матче одержали красно-белые со счётом 5:4 в овертайме.

Дублем в составе москвичей отметился нападающий Иван Морозов. Два гола за «Северсталь» забил Данил Аймурзин. Нападающий череповчан Кирилл Пилипенко отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. По две передачи на свой счёт записали нападающие «Спартака» Павел Порядин и Николай Голдобин.

«Северстали» удалось спасти матч за 15 секунд до конца третьего периода. Череповчане сравняли счёт при игре в большинстве и перевели матч в овертайм. Победный гол в овертайме на счету Михала Чайковски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе «Спартак» увеличил отрыв в серии до счёта 3-1. Селдующий матч серии пройдёт в Москве 8 марта.