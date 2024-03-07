«Я его забыл уже почти!» Форвард «Ак Барса» Яшкин — о чешском языке

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что редко общается на чешском языке и стал его забывать. Хоккеист родился в Омске, но в 1993 году, когда Дмитрию было восемь месяцев, семья переехала жить в Чехию. Яшкин имеет опыт выступлений за молодёжную и взрослую сборные Чехии.

«Да я его забыл уже почти! Я не то что редко общаюсь, но мало всё равно. Ну а с кем мне общаться? Я в Чехию уже сколько не езжу. На неделю просто кайфануть, а так. Где живу остальное время? В Москве.

Как русский учил в Чехии? Ну родители на нём разговаривали, а мы на чешском отвечали. Было такое ещё, что когда в садик ходили, съездили в Россию, нас там оставили на пару месяцев, чешский и забыл. Бывает же такое у детей, день прошёл, и вернулся чешский», — сказал Яшкин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».