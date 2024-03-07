Чешский форвард «Ак Барса» Яшкин объяснил, почему любит жить в Москве

Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин объяснил, почему любит жить в Москве. Нападающий выступал за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год.

«Что мне понравилось в Москве? Возможности, как и всем. Москва – 24/7 всё, что ты хочешь. Мне это нравится, я люблю быть активным, что-то делать. Москва это позволяет, и всё, что надо, оно есть.

Я согласен, что в Москве жизнь кипит, но есть районы, где можно уединиться и быть независимо от других. Мне это вообще не мешает. В принципе этот ритм жизни, который есть в Москве, мне подходит», — сказал Яшкин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

Всего в КХЛ Яшкин провёл 253 матча, в которых набрал 230 очков — забросил 140 шайб и отдал 90 результативных передач.