Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лада — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень рад, что могу назвать его другом». Форвард «Ак Барса» Яшкин — об Овечкине

«Очень рад, что могу назвать его другом». Форвард «Ак Барса» Яшкин — об Овечкине
Комментарии

30-летний чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о дружбе с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. Хоккеисты вместе выступали за «Кэпиталз» в сезоне-2018/2019 НХЛ.

«Конечно, это персона, её аура никуда не девается, но, если ты этого человека узнаешь поближе, понимаешь, что это абсолютно обычный человек, такой же, как и ты, просто чуть-чуть получше играет в хоккей (смеётся). И он такой и есть, очень гостеприимный. Я очень рад, что могу его назвать другом. Всегда очень интересно с ним провести время и пообщаться. И, конечно, всегда это необычно», — сказал Яшкин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

Яшкин провёл в НХЛ 315 матчей, выступая за «Сент-Луис», «Вашингтон» и «Аризону».

Материалы по теме
«Весёлый и тяжёлый этап». Яшкин — об игре с Овечкиным за «Вашингтон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android