«Очень рад, что могу назвать его другом». Форвард «Ак Барса» Яшкин — об Овечкине

30-летний чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о дружбе с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. Хоккеисты вместе выступали за «Кэпиталз» в сезоне-2018/2019 НХЛ.

«Конечно, это персона, её аура никуда не девается, но, если ты этого человека узнаешь поближе, понимаешь, что это абсолютно обычный человек, такой же, как и ты, просто чуть-чуть получше играет в хоккей (смеётся). И он такой и есть, очень гостеприимный. Я очень рад, что могу его назвать другом. Всегда очень интересно с ним провести время и пообщаться. И, конечно, всегда это необычно», — сказал Яшкин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

Яшкин провёл в НХЛ 315 матчей, выступая за «Сент-Луис», «Вашингтон» и «Аризону».