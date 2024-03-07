«Приятнее, когда говорят в лицо». Яшкин — о «подковёрных играх» в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о неприятных моментах в общении с руководством и тренерами клубов в Северной Америке, которые никогда напрямую не укажут на ошибки хоккеиста, а всегда одобрят его игру, но легко могут сослать в АХЛ.

«Подковёрные игры» в НХЛ? Так и есть, в любой команде присутствует, где-то больше, где-то меньше. Наверное, приятнее, когда тебе в лицо говорят, когда что-то не нравится. Это происходило везде. И в «Вашингтоне», и в «Сент-Луисе». Когда ты играешь-играешь, тебе говорят молодчик, езжай в АХЛ на месяц.

Это происходит постоянно. И когда у тебя нет контракта, с которым они не могут позволить себе тебя отправить в АХЛ или чтобы ты на лавке сидел. Очень сложно. Я первый год в НХЛ девять раз ездил туда-обратно», — сказал Яшкин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».