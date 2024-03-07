«Лучше быть счастливым в КХЛ». Форвард «Ак Барса» Яшкин — о возможном возвращении в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о возможном возвращении в НХЛ. Чешский форвард провёл в НХЛ 315 матчей, выступая за «Сент-Луис», «Вашингтон» и «Аризону».

«Ну, оно должно было бы быть, наверное, примерно таким же, как оно было в «Аризоне» с финансовой точки зрения, потому что я уже это всё прошёл, и ехать туда себя мучить за бесплатно почти… Смысл это делать?

Съездил бы туда ещё раз попытать свои силы? Ну, если было бы какое-то предложение, которое бы меня устраивало полностью, то да. А так, я думаю, каждому дано кому-то в НХЛ играть отлично, кому-то в другой лиге, кому-то ещё где-то. Мне по каким-то причинам эта лига очень подошла и получается вроде неплохо. И лучше здесь получать удовольствие, и добиваться каких-то целей, и быть счастливым, чем ездить туда и играть вот эти непонятные игры, и быть недовольным», — сказал Яшкин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».