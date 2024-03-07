«Ничего восхитительного». Плющев — о серии плей-офф КХЛ между «Салаватом» и «Трактором»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил серию первого раунда плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором».

«Я бы не сказал, что вижу в серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» что-то выдающееся в плане исполнительского мастерства. Ребята бьются за выход в следующий раунд плей-офф, не более того. Ничего восхитительного в плане игры обе команды не показывают. Быстро бегают, толкаются, иногда видим грязные приёмы. Судьям нельзя распускать всё это дело, чтобы не доходило до массовок, иначе в последних матчах серии может случиться всё что угодно. Я наблюдаю в этой серии откровенную борьбу, но, повторюсь, никакой фантастической игры», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.