Три драки, грязь, симуляции и суперхоккей! Шоу «Трактора» и «Салавата» продолжается

В самой концовке встречи свою команду подвёл Виталий Кравцов, а Уфа с удовольствием воспользовалась подарком.

Мог ли четвёртый матч серии между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» обойтись без драк? Сомнительно, даже учитывая тот факт, что главный боец – форвард уральцев Чарльз Робинсон – пропускал отчётную встречу из-за дисквалификации.

В итоге уже на седьмой минуте матча состоялся кулачный поединок между защитником «Трактора» Сергеем Телегиным и капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным. Игроку обороны челябинского клуба не понравился силовой приём Панина на нападающем «Трактора» Джеке Родевальде.

Яркая драка состоялась за воротами уфимцев. По итогам потасовки оба хоккеиста получили по большому штрафу за драку, а Телегин получил малый штраф как зачинщик и 10-минутный дисциплинарный штраф. Арбитры после видеопросмотра не усмотрели нарушения правил в силовом приёме Панина на североамериканце.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Интересно, что позднее Панин отказался драться с Родевальдом, против которого он ранее применил силовой приём. Канадец предложил сбросить перчатки, однако Григорий показал в сторону Евгения Тимкина. Дескать, дерись с ним. Всё дело в том, что Панин – капитан команды, поэтому не было никакого резона размениваться с Родевальдом. Кроме того, в начале периода Коледов в падении напоролся на конёк Цулыгина и отправился в раздевалку, а это значит, что с защитниками у уфимцев намечались проблемы. Хорошо, что Павел всё же смог вернуться с пластырем на шее.

Тимкин до своей драки всё равно дорвался. Сперва Евгений толкнул на борт Юртайкина, а затем изрядно побил приехавшего заступаться за партнёра Яруллина. Следующий матч согласно регламенту Тимкин (по аналогии с сегодняшней дисквалификацией Робинсона) пропустит.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На этом команды не остановились. Вскоре Кравцов попал в голову Ефремову, за что схлопотал пять минут штрафа. Мелош по-мужски объяснил Виталию, что так делать не надо, а затем канадец-франкофон подрался с Карпухиным. Правда, судьи выписали обоим всего по две минуты за грубость, а вот Кравцову – «пятёрку». В итоге «Салават» не только забил решающий гол, но и спокойно довёл дело до конца, продолжая играть в большинстве. Кравцов подвёл команду, так делать в плей-офф нельзя, все усилия «Трактора» в этой встрече пошли насмарку.

Команды переезжают в Уфу при 2-2 в серии, жара в самом горячем противостоянии первого раунда Кубка Гагарина продолжается! Главное, чтобы обходилось без симуляций, как в эпизоде с Бурдасовым и Науменковым, когда Михаила удалили на две минуты за удар в голову, которого не было и близко.