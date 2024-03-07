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Яшкин — о тактике «Ак Барса»: Билялетдинов знает, что делает

Яшкин — о тактике «Ак Барса»: Билялетдинов знает, что делает
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30-летний чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил тактику игры казанского клуба под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

«По душе ли мне тактика Билялетдинова? После всего времени в хоккее, после НХЛ, где все играют, в принципе, давят постоянно, и потом после СКА, где невероятное давление постоянно, очень сложно настроиться на вот этот стиль игры. Игра, очень энергозатратная, хоть это и не выглядит так, нужно вылавливать игроков и правильно читать игру, ещё в это же время правильно подкатиться и поймать кого-то очень сложно.

Поэтому есть, что есть. Есть тренер, даёт указания, их надо выполнять, и, конечно, мне бы было легче кого-то там загонять и крушить его в углу. Но он опытный тренер, и, я думаю, он знает, что он делает, и, может, многим это не нравится или не подходит на данный момент, но, может, мы увидим результат как раз после сезона», — сказал Яшкин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

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