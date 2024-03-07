Яшкин — о феномене Ягра: он просто в деревне жил и работал руками

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал, в чём уникальность легендарного чешского нападающего Яромира Ягра, который в 52 года продолжает играть в хоккей на профессиональном уровне.

«Что такого в Ягре? Думаю, что ноги у него прям массивные и всё остальное. Но он же как… Это же врождённое, это не натренируешь. Ну, или там по жизни это у тебя идёт, чем-то занимаешься, и вот в 20 лет, когда ты вот входишь в большой спорт, всё, что ты сделал за всю жизнь, вот оно у тебя есть. Грубо говоря, он говорил, приседал 1000 раз в день, убирался, кидал вилами навоз. Он просто в деревне жил и работал руками. Он, наверное, и сам от природы сильный. И вот ему всё это было дано, и пришёл в НХЛ, где, наверное, прям в то время, в которое надо было.

Руки супербыстрые, ножки уже не настолько быстрые, но зато он был умный и руками бросал так, и обводил людей так, что ему эти ноги и не нужны были. Был ли он кумиром для меня? Так конечно, а кто ещё?» — сказал Яшкин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».