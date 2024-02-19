Яромир Ягр произнёс трогательную речь на церемонии выведения его номера в «Питтсбурге»

Бывший нападающий «Питтсбурга» Яромир Ягр поделился эмоциями на торжественной церемонии выведения его 68-го номера на домашней арене «Пингвинз».

«Считаю ли я Питтсбург своим домом? В этом нет никаких сомнений. Когда вы спросите кого-нибудь в мире, в Чехии или в Европе и скажете «Яромир Ягр», они ответят: «Питтсбург Пингвинз», хотя я много где играл после этого.

Болельщики и жители Питтсбурга всегда поддерживали меня с первого моего появления здесь. Ребята, вы значительно облегчили мне задачу закрепиться в НХЛ. Наверное, это были лучшие годы в моей жизни, так что спасибо вам за это.

Марио Лемье и все эти парни из 90-х сделали меня таким, какой я есть, не только на льду, но и за его пределами. Они оказали большое влияние на то, кем я являюсь сейчас. Тогда мне было 18 лет, и я провёл с ними очень много времени. Моих родителей здесь не было, так что они были моими наставниками.

Я помню, как мой первый тренер Боб Джонсон всегда говорил: «Сегодня отличный день для хоккея». Я собираюсь немного изменить его фразу и сказать: «Сегодня отличный день для меня», — сказал Ягр на торжественной церемонии.

Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год – и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли.