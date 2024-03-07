Нападающий «Ак Барса» Яшкин объяснил неудачный старт команды в нынешнем сезоне

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин объяснил неудачный старт команды в прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Казанцы долгое время не могли найти свою игру и находились в нижней части восьмёрки Востока. «Ак Барс» завершил регулярку на четвёртом месте Восточной конференции.

«Я это скидываю на то, что ребята проиграли в седьмой игре в том году, и вот это какое-то ощущение… Как бы устали всё равно, и нет этих эмоций, их просто нет. И вот откуда их взять, очень мало народу нового пришло, и, я думаю, ребятам до сих пор обидно чуть-чуть, и как-то они ждут вот этот момент, который скоро наступит, чтоб взять реванш.

Конечно, может, где-то не пошло. Может, где-то другие команды получше играли. Сложно сказать», — сказал Яшкин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».