Яшкин — об эмоциональности Радулова: может, это где-то мешает

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал, мешает ли ему и партнёрам по команде излишняя эмоциональность Александра Радулова.

«Я тренировался с ним летом, и там были и Малкин, и Ковальчук. И они все заряжены именно на победу. Конечно, это захватывает, вот эта его энергия, но где-то это слишком, Да, понятно, что есть моменты, где это слишком, и я на это не обращаю столько внимания, потому что, может, у меня там есть какой-то опыт, и я понимаю, что у него это пройдёт, и нормально.

А кто-то, может, его, наоборот, начнёт трясти где-то в каком-то месте, и там неприятно ему станет, и он начнёт бояться. Может, где-то это мешает, но главное, что в конечном итоге это приносило бы какую-то пользу, и чтобы он направлял именно эти эмоции вот куда надо, и это уже, наверное, с какой-то точки зрения работа тренера, чтобы чуть-чуть его где-то успокоить маленько», — сказал Яшкин в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».