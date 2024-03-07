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Вячеслав Быков считает, что ЦСКА может переломить ход серии с «Локомотивом»

Вячеслав Быков считает, что ЦСКА может переломить ход серии с «Локомотивом»
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что ЦСКА может переломить ход неудачно складывающейся серии с «Локомотивом». Армейцы уступают в серии со счётом 1-3. Пятый матч пройдёт в Ярославле 8 марта.

«Пока сирена об окончании матча и всей серии не прозвучала, для ЦСКА всё возможно. Армейцы могут переломить ход всей серии с «Локомотивом». Есть много примеров этому. Хоккеистам важно верить в свои силы, в команду и стараться в каждом эпизоде одерживать превосходство над соперником.

В команде ЦСКА есть опытный тренерский штаб, хоккеисты, которые уже выигрывали Кубок Гагарина, они знают, что нужно сделать для победы», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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